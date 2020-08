Asl Città di Torino, quarantena in albergo: pubblicato l’avviso di ricerca di camere singole

L’ASL Città di Torino ha pubblicato sul sito www.aslcittaditorino.it l’avviso di ricerca di mercato per la disponibilità di strutture alberghiere destinate ad ospitare pazienti COVID positivi dimessi da ospedali, strutture socio-sanitarie o da mantenere in isolamento.

Che cosa si cerca? Si cercano camere singole per pazienti autosufficienti, Covid positivi, dimessi da ospedali o strutture socio-sanitarie o da mantenere in isolamento. Chi può manifestare interesse a partecipare all’avviso? Possono partecipare le strutture alberghiere vuote o comunque isolate, per evitare qualsiasi commistione tra gli ospiti Covid positivi ed altri soggetti. Le strutture alberghiere devono trovarsi sul territorio della Città di Torino o in zone limitrofe.

Cosa deve essere garantito dalla struttura alberghiera? La struttura dovrà fornire, sempre nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio (distanziamento, dispositivi di protezione individuale, igienizzazione):

- i pasti (colazione, pranzo, cena ed eventuale spuntino);

- la fornitura di biancheria;

- il lavaggio della biancheria, compresa quella personale dell’ospite;

- la fornitura di prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della camera (che dovrà essere eseguita a cura dell’ospite);

- la fornitura di sacchetti per ritiro e smaltimento rifiuti urbani;

- il servizio di reception h24.

Per quanto tempo deve essere data la disponibilità della struttura alberghiera?

La struttura alberghiera dovrà dare la propria disponibilità, indicativamente, per il periodo 15/9/2020 – 31/12/2020, prorogabile secondo necessità sino al 31/3/2021.



Chi garantisce l’assistenza sanitaria nella struttura alberghiera?

L’assistenza sanitaria è garantita da personale dell’Asl Città di Torino.



Informazioni

E’ possibile ottenere informazioni all’indirizzo mail beni.servizi@aslcittaditorino.it oppure telefonicamente ai nn. 011 5662288 – 011 5662258, entro il giorno 19/08/2020.



Scadenza

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, via pec, entro le ore 12:00 del giorno 21/08/2020.