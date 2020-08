Manutenzione stradale in Circoscrizione 8, anche Casa UGI ha una "nuova" carreggiata

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale sul territorio della Circoscrizione 8 avviati alla fine del mese di luglio.

Conclusi i lavori per la posa della dorsale del nuovo teleriscaldamento su San Salvario, è stata effettuata la riasfaltatura di tutte le carreggiate e i marciapiedi coinvolti dai lavori di Iren Energia, a cominciare da corso Massimo d'Azeglio. In seguito, come ha riferito il vicepresidente Massimiliano Miano, "dopo numerosi segnalazioni da parte dei cittadini, sono stati finalmente tracciati quattro nuovi attraversamenti pedonali su via Nizza, tra via Valperga Caluso e largo Marconi".

A inizio agosto, anche la carreggiata di corso Unità d'Italia è stata oggetto di intervento. In particolare, la carreggiata sul lato di Casa UGI si presenta ora completamente riasfaltata, offrendo così un più gradevole impatto visivo all'ingresso dell'edificio che accoglie ogni giorno i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie.

Passando alla zona ospedali di Nizza Millefonti, il 5 agosto sono cominciate le opere di riqualificazione dei marciapiedi con l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche ancora presenti. "Verranno anche installate - aggiunge Miano - una serie di nuove transenne atte a ostacolare il parcheggio selvaggio a ridosso dei marciapiedi, ripristinando così un doveroso rispetto per tutti, soprattutto in una zona particolare come quella che comprende gli ospedali Cto, Regina Margherita e Sant'Anna".

Infine, pochi giorni fa si sono conclusi i lavori di riqualificazione nel controviale di via Nizza, controviale, da via Alassio a via Abegg.