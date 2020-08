A Sauze di Cesana proiezione del film "La morte sospesa" sulla grande impresa nelle Ande del 1985

Proseguono gli appuntamenti estivi organizzati dal Comune di Sauze di Cesana e dall’Unione Montana Comuni Olimpici all'intero della manifestazione Borgate dal Vivo, in collaborazione con Cinedehors, e con il supporto dell’Associazione Amici di San Restituto.

Il prossimo evento si terrà martedì 18 agosto, alle ore 21, con la proiezione di La morte sospesa (Touching the void), film del 2003 sulla vera storia dei due alpinisti inglesi, Joe Simpson e Simon Yates, che , nel 1985, conquistarono per primi il lato ovest del monte Siula Grande (6.344 metri di altezza) nelle Ande peruviane.

Il film, che ha vinto la Genziana d’oro al Festival del Cinema di Trento nel 2004, alterna scene recitate dagli attori ai racconti dei tre protagonisti, che ricordano in sequenza gli avvenimenti.

Appuntamento in via Principale 25 sulla piazza del Municipio. In caso di maltempo, la proiezione si terrà nella Chiesa di San Restituto.