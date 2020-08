Nelle sere d’estate a Torino spuntano i ladri di biciclette: due arresti nelle ultime ore

In un caso si tratta di un 34enne italiano sorpreso martedì notte da una pattuglia della Squadra Volante mentre armeggiava con una trave in ferro sul lucchetto di una bici ancorata ad un ringhiera di via Po. L’uomo, che a suo carico ha una decina fra denunce ed arresti per reati contro il patrimonio e la persona, ed è colpito dall’obbligo di dimora nel Comune di Sabaudia (LT), ove è residente, è stato arrestato per tentato furto pluriaggravato.

Mercoledì sera, invece, l’autista di un bus GTT fermo al capolinea della linea 64 ha notato un soggetto straniero che armeggiava su due bici assicurate ad un palo della segnaletica stradale ubicato all’angolo fra Corso Vittorio Emanuele e via Rattazzi. L’autista ha contattato il 112 NUE fornendo le descrizioni del ladro, che intanto con un tubo cercava di strappare uno dei catenacci. Agenti del Comm.to Barriera Nizza intervenuti immediatamente sul posto hanno bloccato l’autore del fatto: si tratta di un cittadino rumeno di 42 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno rinvenuto per terra la catena oramai divelta ed il tubo in metallo lungo ben 60 cm utilizzato per tentare il furto, sequestrandoli e hanno arrestato per tentato furto aggravato l’uomo.