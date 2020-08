Piazza d'Armi “scoperchiata” per i lavori del teleriscaldamento

“Miglioriamo la rete per garantire comfort tutto l'anno”: è lo slogan che campeggia su un cartellone posizionato per segnalare i lavori per il teleriscaldamento attualmente in corso in Piazza d'Armi.

Gli interventi, iniziati lo scorso giugno, termineranno in ottobre. La piazza risulta letteralmente “scoperchiata”, con un lungo scavo che parte da Corso Galileo Ferraris per terminare davanti al PalaOlimpico “Isozaki”.

Per arrecare meno danni possibili ai fruitori dell'area e del parco, i lavori verranno realizzati in tre fasi e, come recita lo stesso cartellone, “al termine, il piazzale verrà restituito alla città ancora più bello”.