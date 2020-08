La Biblioteca di Chieri aperta tutto il mese di agosto

La Biblioteca di Chieri rimane aperta tutto il mese di agosto. Prosegue l'orario di accesso al Punto Accoglienza da lunedì a venerdì ore 9-13/14.30-19, sabato ore 9-12 (necessaria mascherina, richiesta igienizzazione mani all'ingresso) e la possibilità di rinnovare il materiale già a partire dal giorno successivo il prestito, anche in caso di prenotazioni di altri utenti (con login dall'Area Lettori Erasmo, mail a biblioteca@comune.chieri.to.it, telefonando allo 011.9428.400).

Prenotazioni materiale nel circuito SBAM sospese fino al 28 agosto, attive quelle con ritiro in sede.





A disposizione 12 postazioni studio in Sala Ragazzi, riservate ad utenti maggiorenni, su prenotazione e previa compilazione di modulo di autocertificazione (informativa completa su FB e alla pagina https://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/riparte-prestito).





Per l'accesso all'Archivio Storico è necessario richiedere un appuntamento scrivendo alla mail archivio@comune.chieri.to.it

Novità scaricabili dalla pagina FB di Biblioteca & Archivio

- Consigli di lettura delle Sezioni Adulti e Ragazzi

- Filmografie: "Estate nei film" e nuove acquisizioni disponibili al prestito

- Per bambini, nell'ambito del progetto Nati per Leggere, le bibliografie "Piccole storie di montagna" e "Un pecora fuori dal gregge"

- Proposte e guide della Sezione Storia Locale





A settembre

Torna lo Sportello Chiedi al Commercialista: possibilità di una consulenza gratuita di primo livello, su tematiche fiscali e tributarie, in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti di Torino. Un lunedì al mese, in orario della 15 alle 18, durata 30 minuti circa per utente, solo appuntamento entro il giovedì mattina precedente lo sportello (ad esempio, per lunedì 21 occorre prenotarsi entro le ore 10.30 di giovedì 17 settembre).

Date 2020: 21 settembre - 19 ottobre - 23 novembre - 14 dicembre

Info alla pagina https://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/commercialista-20

Attività per bambini e genitori nell'ambito del progetto Nati per Leggere Sbam Area Sud Est: in occasione dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, riscopriamo insieme le parole e i valori che ci ha insegnato il grande scrittore.

In programma laboratori di narrazione creativa, gratuiti e rivolti famiglie con bimbi 0- 6 anni circa, a Chieri e nelle biblioteche appartenenti al polo con l'autrice Valeria De Cubellis (a breve info dettagliate, primo appuntamento nel giardino della Biblioteca di Riva presso Chieri sabato 5 settembre alle 10.30).