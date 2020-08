Il Bibliobus torna a sostare nei quartieri di Torino: prestito libri con prenotazione

E' ripartito ieri dopo una breve pausa estiva il servizio di prestito libri del Bibliobus, biblioteca itinerante con libri a scaffale e computer finanziato dal progetto AxTO. Come sempre, il furgoncino farà sosta nelle aree cittadine meno servite dalle attuali sedi del Sistema bibliotecario urbano, accogliendo i residenti previa prenotazione telefonica al numero 342 0100532 dei volumi che si intende prendere in prestito, in modo da concordare con i bibliotecari la data del ritiro.

La prima tappa, nella giornata di ieri, è stata nei giardini Emilio Pugno della Circoscrizone 2. Oggi il Bibliobus sarà presente dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 al parco Michelotti, nei pressi della biblioteca Geisser attualmente chiusa al pubblico. Domani, dalle 14.30 alle 18.30 in corso Bernardino Telesio angolo via Giovanni Servais; giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, in via Monte Ortigara 97, nel cortile della biblioteca Carluccio; venerdì, dalle 9 alle 13, nel cortile dell'Istituto Primo Levi di corso Unione Sovietica 490.

A causa dei lavori in corso in via Villar, che si protrarranno per tutto il mese di agosto, la sosta del sabato presso il mercato di Borgo Vittoria, dalle 8.30 alle 14.30, è spostata in via Vibò. Infine, domenica, il Bibliobus si fermerà dalle 9 alle 13 in piazzale Mauro Rostagno.