Sofà so Good accende lo sPAZIO211

Sofà so Good è un appuntamento live a cadenza mensile all’insegna della musica e della condivisione.

Tra una birra e una risata in compagnia, è un punto di ritrovo per musicisti e appassionati della scena artistica torinese, uno spazio per far conoscere se stessi e la propria musica ad un pubblico sempre interessato e affamato di nuove esperienze. Prima di tornare alla tanto auspicata normalità, dopo mesi passati ad organizzare eventi online, il team di Sofà So Good ha organizzato un evento speciale in grado di condensare in un'unica serata tutte le emozioni che il lockdown ha impedito di regalare al pubblico.

NULLA PUÒ SOSTITUIRE LA MUSICA DAL VIVO

Nasce così Sofà So Goodstock, il primo festival musicale targato Sofà So Good che si terrà giovedì 27 agosto 2020. L’evento vedrà come protagonisti ben dodici artisti della scena musicale indipendente torinese e sarà una miscela di energia, emozione e speranza, una serata fresca e controtendenza con l’obiettivo di supportare la ripartenza di due tra i club musicali più conosciuti ed amati della città di Torino, ovvero il Blah Blah e sPAZIO211.

PROGRAMMAZIONE SOFÀ SO GOODSTOCK

Apertura porte ore 17:30

Inizio concerti ore 18:00

SET ACUSTICO ORE 18:00 – 20:00

Nakhash, Errico Canta Male, Vea, Tasso, Iosonocobalto, Vittorio Campanella (zYp)

MAIN STAGE ORE 21:00 – 00:00

Gruppo Trambusti Torinesi, The Minis, Fratellislip, The Ellis, Boogie Bombers, I Shot A Man