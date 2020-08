Minaccia un conoscente con la pistola e poi tenta di investire un poliziotto: arrestato in piazza Massaua

Attorno all’una di questa notte la polizia è intervenuta nel quartiere San Paolo a seguito della segnalazione di un cittadino albanese di 42 anni, che denunciava di aver subito delle minacce a mano armata da parte di un suo connazionale trentunenne.

La vittima si era rifugiata all’interno dello stabile in cui vive per sfuggire all’aggressione del conoscente, con cui poche ore prima aveva litigato animatamente per futili motivi. L’aggressore lo aveva aspettato nei pressi di casa e si era mostrato, all’improvviso, col volto coperto dalla mascherina e armato di pistola. Immediatamente sono partite le indagini.

Le pattuglie hanno intercettato il furgone su cui viaggiava l'uomo attorno alle 2 e 50 nei pressi di piazza Massaua, mentre procedeva a velocità molto bassa. Due agenti in borghese hanno intimato l’alt, ma a quel punto l'uomo ha ingranato repentinamente la marcia in direzione di uno dei due poliziotti, tentando di investirlo. L'agente ha quindi mirato un colpo allo pneumatico posteriore del mezzo, arrestandone la corsa.

Il trentunenne albanese è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce gravi aggravate. Sono in corso le ricerche dell’arma utilizzata.