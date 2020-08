Nichelino, prima ripuliscono l'auto e poi svaligiano l'appartamento

Estate tempo di vacanze. E purtroppo anche di furti in appartamenti, approfittando di tante case lasciate vuote. Ma pure di sbadataggini evitabili.

A Nichelino sono tornati in azione, nei giorni attorno al Ferragosto, i topi d’auto, che rubano le chiavi di casa lasciate incustodite dai proprietari e con il libretto di circolazione capiscono l’indirizzo per andare a rubare.

L’ultimo episodio si è verificato nel quartiere Kennedy: i malviventi hanno portato via soldi e preziosi da una abitazione, dopo aver recuperato le chiavi dalla vettura parcheggiata in un’altra zona della città. E così, in un colpo solo, hanno ripulito prima l'auto e poi svaligiato l'appartamento.

L’avvertenza della Polizia locale è quella di non lasciare mai chiavi o riferimenti alla propria abitazione sulla vettura. Per non rientrare a casa e trovare la spiacevole sorpresa.