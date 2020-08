Maltempo, restano ancora chiuse le fermate metro Bernini e Principi D'Acaja

Restano ancora chiuse, ed è il quarto giorno di fila, le stazioni della metropolitana di Bernini e Principi d'Acaja. E' la conseguenza del nubifragio che lunedì si è abbattuto sulla città e dell'acqua che ha allagato entrambe le fermate.

La decisione di tenerle chiuse si è resa necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza. L'acqua è stata prosciugata e i tecnici stanno procedendo con i controlli per assicurarsi che le infiltrazioni non abbiamo danneggiato la controsoffittatura, con conseguente rischio di crolli.

Intanto i treni proseguono il regolare percorso da Fermi a Porta Nuova (lo stop alle fermate lungo via Nizza era già previsto per agosto), ma saltano le due stazioni bloccate. Il consiglio per gli utenti è di andare a prendere la metro nelle stazioni precedenti o successive, ossia Porta Susa e Racconigi.