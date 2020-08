A spasso per Parco Dora e dintorni a caccia di street art

Per gli amanti della street art rimasti a Torino (e per quelli appena rientrati dalle ferie) un appuntamento da non perdere: giovedì 27 agosto è in programma un tour a caccia delle opere d'arte realizzate sui muri della città.

La visita, organizzata da Street Art Tourino, partirà da Parco Dora attraversando Borgata Tesso fino ad arrivare allo spazio Beeozanam di Via Foligno 14. Il ritrovo è fissato per le 18.15: all'arrivo sarà possibile ammirare i lavori realizzati da artisti internazionali come Tellas e Giulio Vesprini in occasione dell'ultimo festival Street Alps.

Durante il percorso non mancheranno le opere del Museo di Arte Urbana Aumentata. Per prenotarsi occorre inviare una mail all'indirizzo streetartourtorino@gmail.com entro le ore 18 di mercoledì 26 agosto.

Il progetto Street Art Tourino è nato con l'obiettivo di organizzare percorsi artistici su strada con un focus sui murales contemporanei, mentre Beeozanam è uno spazio aperto ai cittadini per la valorizzazione delle reti di quartiere e la promozione di aggregazione e cultura.