Dai Comuni del territorio richieste per 280mila mascherine: la prima tranche in consegna oggi

Grande attenzione e sensibilità tra i sindaci del territorio torinese per organizzare in piena sicurezza gli eventi di fine estate, tradizionali appuntamenti di piazza che nonostante l'allarme Covid19 si cerca di mantenere: alla Città metropolitana di Torino che ha fatto da da punto di riferimento per raccogliere le esigenze dei sindaci, hanno risposto in un solo giorno ben 111 Comuni con una richiesta complessiva di 280mila mascherine da distribuire gratuitamente al pubblico degli eventi in programmazione, dalla "sagra del peperone" di Carmagnola a "la grande invasione" in programma ad Ivrea passando per tante feste patronali e sagre previste fino a fine 2020.

"E' importante mantenere vive le nostre tradizioni con il rispetto del calendario di sagre patronali ed eventi promozionali locali, ma è indispensabile realizzare questi momenti in sicurezza" commenta il vicesindaco metropolitano Marco Marocco che ha già organizzato per oggi venerdì 21 agosto la consegna di una prima tranche di 30mila mascherine messe a disposizione da Regione Piemonte.

La Città metropolitana di Torino ha deciso di destinarle immediatamente ai Comuni che hanno in calendario le prime iniziative già nei prossimi giorni di fine agosto: si tratta di Vallo Torinese, Carmagnola, Orbassano, Rivarolo Canavese, Settimo Torinese, Gassino Torinese, Rivalta Di Torino, Torre Pellice, Lombardore, Locana, Lanzo, Pavone Canavese, Cirie’, Ivrea, Pino Torinese, Mezzenile, Pavarolo, Mathi Canavese, Susa e Chivasso, che oggi dalle ore 14.00 alle ore 16.00 a Druento presso il magazzino regionale della protezione civile potranno effettuare il ritiro.

"Ho subito contattato l'assessore regionale Ricca - aggiunge Marocco - perchè i nostri Comuni aspettano risposte su altri quantitativi: confido che sia possibile dare a tutti una risposta e un supporto".