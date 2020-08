Truccava i dispositivi di chiusura delle auto, arrestato per tentato furto

Nel primo pomeriggio di lunedì scorso la polizia, transitando in via Don Giovanni Minzoni, ha notato lo sportello aperto di un’automobile parcheggiata e un individuo, accovacciato, rovistare al suo interno. Si trattava di cittadino algerino di 46 anni che, alla vista della volante, ha tentato la fuga. L’uomo è stato fermato pochi istanti dopo. Effettuando un controllo sul mezzo in questione, è stata appurata la totale mancanza di un qualsiasi segno di effrazione.

Sopraggiunto nel frattempo il proprietario del veicolo, ha raccontato ai poliziotti di aver lasciato l’auto in sosta un paio d’ore e di non aver poi trovato, al suo ritorno, una sacca contenente due pc portatili, un paio di occhiali di sole, cuffie bluetooth e una valigia con diversi capi d’abbigliamento, il tutto per un valore di oltre 3000 euro.

Da ulteriori accertamenti, gli agenti hanno scoperto diversi precedenti a carico dell'uomo per reati contro il patrimonio e, nello specifico, una denuncia per possesso di telecomandi auto-programmabili capaci di disturbare i dispositivi di chiusura dei mezzi.

Il quarantaseienne è stato arrestato per tentato furto.