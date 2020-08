Capitali della lettura, Torino si piazza al terzo posto

Torino conquista il terzo posto tra le città d'Italia che leggono di più. Lo dice la classifica di Amazon, basata su chi acquista più libri ed eBook su Amazon.it. Il calcolo si riferisce all'ultimo anno e viene fatto su base pro capite nei centri con più di 90mila abitanti.

In testa è solida la posizione di Milano, che si conferma regina della lettura per l’ottavo anno consecutivo. Roma e Torino scalano la classifica conquistando il secondo e terzo posto. Per la prima volta Napoli entra nella Top10, mentre Palermo e Bari entrano nella Top20.

Di seguito la TOP 10 delle città italiane che leggono di più: Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Verona, Padova, Napoli, Trieste.