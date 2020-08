La grande forza di Ernestina, che a 104 anni ha sconfitto il Covid-19 e ha visto la strage della Spagnola

Si chiama Ernestina Omegna e lo scorso 10 agosto ha festeggiato i suoi primi 104 anni.

Già quattro anni fa la Provincia l'aveva omaggiata come si conviene a una nuova Patriarca dell'Astigiano, con tanto di pergamena e amaro del centenario.

Da Passerano Marmorito

Lei, nata a Passerano Marmorito nel 1916, nel periodo di Pasqua, però, si è ammalata di Covid 19, in una casa di riposo della provincia di Torino.

Febbre e catarro

Aveva 38 di febbre, tanto catarro e il naso che colava. Così, lo staff della struttura, proprio il giorno di Pasqua, ha avvisato la figlia Marisa, che di anni ne ha 71.

"Dal 3 marzo non ho più avuto la possibilità di abbracciarla. Sono stati momenti brutti e difficili, potevo avere notizie solo dal telefono, mentre il dramma delle RSA era su tutti i giornali", ci racconta Marisa.

Per fortuna, però, la nonnina guerriera non è mai stata troppo male per colpa del virus. La febbre, infatti, dopo qualche giorno è scomparsa. A rimanere gli acciacchi di una signora che ne ha viste tante, ma che, con la sua forza incredibile, è sempre riuscita a superarle tutte.

La più piccola di 5 fratelli, che vide anche la Spagnola

Sì, perché Ernestina era la più piccola di cinque fratelli e, anche se all'epoca aveva poco più di 2 anni, vide con i suoi occhi anche l'epidemia di Spagnola, che tra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo.

Ernestina è vedova dal 1990 di Ettore, il suo grande amore di Primeglio.

La memoria che tradisce

Per Ernestina non sono stati mesi semplici e sereni. La quarantena forzata all'interno della struttura, infatti, ha amplificato le difficoltà che le fanno compagnia da tempo. La memoria la tradisce, per colpa di una demenza senile arrivata forse troppo presto e la famiglia sembra essere un ricordo offuscato.

Tra videochiamate e campetti da calcio

"Durante questi mesi riuscivo a vederla a distanza da un campetto da calcio oppure tramite videochiamate. Era così difficile la comunicazione. Alle volte mi diceva che ero la sua mamma. Queste distanze sono state un grandissimo ostacolo", continua la figlia Marisa.

L'odissea dei tamponi

Ma non basta. Fino a luglio, infatti, i tamponi Covid sono risultati a turno uno positivo e uno negativo. Una lunga odissea, che sembrava non finire mai. Finalmente però, poco prima del suo 104esimo compleanno, sono arrivati i due tamponi negativi.

"Per il suo compleanno me l'hanno fatta vedere a distanza. Le abbiamo fatto portare uno dei suoi dolci preferiti, il budino al cioccolato. Mia mamma è così golosa", spiega con grande tenerezza Marisa.

E così nonna Ernestina ha sconfitto il temuto Covid 19 e ha visto passare davanti ai suoi occhi epidemie, stragi, guerre.

Nonna bis

Nel 2017 è diventata anche nonna bis del piccolo Giacomo, che non ha voluto mancare al suo 104esimo compleanno.

Una cosa è certa. Nonostante tutto, quando si parla del suo amato Ettore, Ernestina si illumina. Era il suo amore più grande, l'amore di un tempo, il fuoco di una passione che non si è mai spento.

Perché il tempo, a volte, tiene vivi i ricordi più di quanto immaginiamo.