Mercoledì sera ultimo appuntamento di agosto all'ippodromo di Vinovo

Ultimo convegno di agosto all’ippodromo di Vinovo mercoledì 26 con l’ormai consueto orario di inizio delle corse alle ore 18,45.

Nella serata la corsa sulla quale tutta l’Italia avrà gli occhi puntanti su Vinovo sarà un bel TQQ, Tris, Quartè e Quintè sulla distanza del doppio km con ai nastri 12 cavalli al via, tra i quali spiccano alcuni soggetti di ottima qualità, posizionati negli ultimi due nastri di avvio. Indiscussi i favori del pronostico per Zlatan, vincitore del Derby 2018, del Team dei Gocciadoro che avrà in sulky Alessandro, appartenente alla scuderia Robin.

Reduce dal terzo posto nel Città di Montecatini, nonostante la penalità, ha decisamente una marcia in più degli avversari. Al secondo nastro troviamo Vistamar, allieva di Andrea Guzzinati, in forma ed adatta allo schema, così come Una Bella Gar pupilla di Lucio Colletti e Valente Fb, allievo di Gennaro Casillo, soggetto di assoluta affidabilità. Davanti teniamo Uma D’Asti, recente vincitrice sulla pista.

Diciamo che è una corsa dove ci stanno un po' tutti, almeno per il discorso cinquina, ma la nostra scelta cade sui sopra citati. Come sempre una corsa sarà riservata ai cavalli di due anni alle prime armi con il mestiere del cavallo da corsa, sette al via con la novità per loro del doppio km.

Molto bella la quarta del programma, sui 2.060/2.080 metri. Al primo nastro Amur NY Run, reduce dalla prestazione nel Città Di Torino, potrebbe sfruttare l’occasione, anche se gli avversari alle sue spalle hanno potenzialità infinite, partendo da Aladino Indal guidato da Renè Legati.

Nella seconda della serata a scendere in pista saranno i Gentlemen con modesti cavalli di tre anni e dove il favorito lo troviamo in seconda fila, Birbone Ross, con Filippo Monti alle guide.

Come sempre ingresso libero.