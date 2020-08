Elezioni a Moncalieri, Demos: 'la forza del noi' per Montagna sindaco

Nella coalizione a sostegno del sindaco uscente Paolo Montagna si presenta anche la lista civica Demos – Democrazia Solidale. Slogan della formazione è «La forza del Noi», per una politica volta alla tutela del bene comune e alla creazione di un tessuto sociale solidale.

Capolista è Fabrizio Pollino, educatore di 47 anni. Si uniscono a lui molte persone tutte alla prima esperienza politica, mosse dalla passione per la città e decise a dare il proprio contributo alla comunità moncalierese. A comporre la lista insieme a Pollino saranno altri 16 candidati, 8 uomini e 8 donne, spinti da valori come l’attenzione rivolta ai più fragili, in primis anziani e fasce deboli, e da un impegno volto alla valorizzazione dei luoghi che parta dal recupero degli spazi già esistenti.

Elena Apollonio, coordinatrice regionale, ha spiegato la forza del progetto: “La politica, per noi, parte dalle buone idee e dal fare rete. Come Demos crediamo molto nella forza dei territori. Abbiamo l’obiettivo di rafforzare le comunità, puntando fortemente sulla cura delle persone e dei luoghi, stimolando una spinta e un impegno che arrivino dal basso perché tutti si sentano parte di una società coesa”.

Anche Paolo Montagna ha speso parole d’elogio per la lista: “E’ bello poter avere nella nostra squadra un gruppo così volenteroso di scendere in campo per la nostra Moncalieri nel nome dell’impegno civico. Solidarietà, attenzione per i più deboli e valorizzazione del territorio sono valori fondamentali su cui è basato il nostro programma, e la presenza di Demos nella coalizione è un segnale importante”.

Candidati di Demos sono Fabrizio Pollino, Manuela Alessandria, Caterina Ansaldi, Grazia Maria Baroni, Marco Berardino, Simona Boccioli, Gabriele Galuppo, Cristina Giuccioli, Arianna Italiano, Elio Milano, Ilario Moretti, Fabio Negro, Luigi Panebianco, Mara Pellegrino, Simona Pettineo, Davide Rizzato, Elio Zurletti.