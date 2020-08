Asl To5, test sierologici per il personale della scuola: attivi i centri prelievi di Chieri e Moncalieri

Il Ministero della salute ha dato indicazioni per l’effettuazione di test sierologici Covid 19 sul personale delle scuole pubbliche e private.

Si tratta di uno screening su base volontaria avente lo scopo di valutare l’eventuale presenza di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS CoV 2, e solo in caso di presenza di anticorpi, prevedere esami molecolari (tampone). Lo screening è rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali dell’intero territorio nazionale.

Gli interessati possono rivolgersi al proprio medico di famiglia per verificare la possibilità di effettuazione del test direttamente presso il suo ambulatorio, o in alternativa rivolgersi alla Asl To5.

Per effettuare il test presso l’Asl To5 è necessario prenotarsi a partire da martedì 25 agosto. Saranno presenti due centri prelievi dedicati, uno a Chieri e uno a Moncalieri. Il test è molto rapido (prelievo capillare tramite “pungidito”). Per la prenotazione sono stati attivati due canali: mail e telefono.

Mail

· è sufficiente inviare una mail a sierologicoscuola@aslto5.piemonte.it

Prenotazione telefonica

· Per la sede di Moncalieri (Centro prelievi dell’ospedale, Vicolo Tiziano 5) telefonare al 342 3791 883 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 13

· Per la Sede di Chieri (Centro prelievi del distretto, Piazza Silvio Pellico 1) telefonare al 011 9429 4161 da lunedì a venerdì, dalle 9,30 alle 13

Si comunica inoltre che da venerdì 21 per tutti i cittadini che sono rientrati da Grecia, Spagna, Malta, Croazia è attivo il servizio PIT STOP ad accesso diretto, secondo i seguenti giorni, sedi e orari:

Martedì 25 agosto dalle 15 alle 17 Carmagnola Piazza Italia – Foro Boario

Mercoledì 26 agosto dalle 15 alle 17 Chieri – Piazza Quarini

Giovedì 27 agosto dalle 15 alle 17 Chieri – Piazza Quarini

Verranno pubblicate, sul sito dell’Asl To5 le date, e gli orari delle sedute successive.