Il Torino Women ritorna a Bardonecchia per il ritiro precampionato

Il Torino Women, tornerà per il secondo anno consecutivo a Bardonecchia per effettuare da martedì 25 a sabato 29 agosto, una breve tappa della preparazione pre-campionato che prevede doppie sedute giornaliere e una amichevole finale nella mattinata finale.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica di calcio femminile, con sede a Pianezza, unica società a rimanere 27 anni ininterrottamente in Serie A, vincitrici di 4 campionati primavere e 3 tornei Arco di Trento, record nazionale, che ha concluso il campionato di serie C, al terzo posto, a due punti dalla prima, porterà nella Conca di Bardonecchia un gruppo molto competitivo e ambizioso integrato da ragazze di talento e di grande esperienza allestito con l’obiettivo di vincere il campionato di categoria e salire così in serie B nazionale.

La squadra soggiornerà al Villaggio Olimpico e si allenerà sul campo in erba naturale di via Ceresa, strutture di grande qualità molto indicate per questo tipo di soggiorno.

“Ringrazio l’amministrazione comunale ed in particolare il sindaco Francesco Avato - dice Roberto Salerno, presidente della società femminile - per l’attenzione e la disponibilità dimostrata a favore dello sport femminile ed in particolare per il calcio femminile, sport di squadra sempre più diffuso e conosciuto dagli italiani”.

“Cercheremo di aumentare l’entusiasmo per il calcio femminile in Alta Valle di Susa - dichiara Gianluca Petruzzelli, uno dei migliori allenatori del calcio femminile italiano, dal 1° luglio 2019 mister della prima squadra - e invitiamo villeggianti, residenti e i turisti, sportivi e non, ad assistere ai nostri allenamenti giornalieri così da avere un contatto dal vivo con il calcio giocato femminile”.