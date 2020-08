Folle gioco di due ragazzi sull'autostrada per Pinerolo: evitare le macchine facendo un filmato

Un folle gioco, da filmare e poi postare sui social per condividere con gli amici questa ebbrezza. Due ragazzi di 18 e 20 anni, residenti uno a Villar Perosa e l'altro a Perosa Argentina, si sono divertiti ad attraversare il raccordo dell'autostrada Torino-Pinerolo di corsa, cercando di evitare le macchine di passaggio. Lo hanno fatto nel tratto di Piscina, dove ci sono i due distributori di benzina.

A intervenire, prima che la storia potesse trasformarsi in tragedia, ci hanno pensato gli agenti di una pattuglia della Polstrada di Torino, avvertiti da alcuni automobilisti, che avevano evitato i due giovani durante il loro passaggio sull'autostrada.

I due fermati hanno provato a giustificarsi parlando di averlo fatto per gioco, ma questo non ha evitato loro una bella multa per aver attraversato a piedi una strada dove non è possibile farlo.