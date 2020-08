Elezioni, “Più Moncalieri” in corsa per Paolo Montagna sindaco

Ci sarà anche la lista civica “Più Moncalieri” al fianco di Paolo Montagna in occasione delle elezioni del 20 e 21 settembre.

La formazione si ispira al partito di “Più Europa”, appoggiata anche dagli esponenti locali di Italia Viva. Chiari i valori sostenuti dalla lista: attenzione verso i più deboli, ecologia, sicurezza e valorizzazione del territorio. La lista coniuga volti già noti della politica moncalierese con quelli di cittadini alla loro prima esperienza politica. Da segnalare la presenza dell’attuale assessore Michele Morabito, oltre a quella dei consiglieri comunali Roberto Patriti, coordinatore della lista, ed Erika Zenatti.

Capolista sarà Antonio Acampa, padre di Mario, celebre attore e conduttore televisivo. Ad accompagnarlo saranno 12 uomini e 11 donne, laddove l’equilibrio di genere è stato uno dei pilastri fondamentali su cui la lista è stata costruita, volendo coniugare competenze e voglia di contribuire al futuro della città.

Il coordinatore Roberto Patriti ha sottolineato “Sono entusiasta di poter presentare ai Moncalieresi questa lista. Uniamo la credibilità di un lavoro durato 5 anni al fianco del Sindaco Paolo Montagna con l’entusiasmo di forze nuove e fresche, pronte a mettersi in gioco per Moncalieri. Sono fiero della lista di cui faccio parte, e credo che potremo fare grandi cose per la nostra Moncalieri.”

Ecco i 24 candidati di Più Moncalieri: Antonio Acampa, Piero Abis, Sabrina Albanese, Angelica Bertola, Daniela Bruno, Gabriele Busso, Massimo Calafiore, Nicolò Coriolani, Eugenia Di Maio, Annarita Dragone, Maurizio Giordano, Alessio Mattia, Aruna Merchioli, Emanuela Minniti, Michele Morabito, Davide Musco, Roberto Patriti, Fulvio Peaquin, Alex Pierro, Elena Rostagno, Anna Sorbara, Morris Tripi, Mariangela Zappavigna, Erika Zenatti.