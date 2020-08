Rom e via Germagnano, Marrone attacca Appendino: "Gestione imbarazzante"

"Siccome il Comune di Torino usa soldi pubblici per regalare migliaia di euro ai rom per smettere di delinquere con le occupazioni abusive di terreni, beneficiando anche quelli che poi piantano le tende dall'altra parte del fiume dopo aver intascato il contributo, sono felice che con noi la Regione Piemonte abbia azzerato le voci di copertura finanziaria destinate all'assistenza ai nomadi nell'ultimo bilancio previsionale approvato in Consiglio". E' quanto dichiara l'assessore regionale alla semplificazione, Maurizio Marrone, attaccando la sindaca Appendino.

"Poiché - aggiunge - l'idea di Appendino di superamento dei campi rom è toglierne uno per crearne due nuovi, staccando assegni ai nomadi ogni volta che rioccupano abusivamente per convincerli con le buone ad andarsene, è importante per il centrodestra poter rivendicare l'assoluta estraneità da queste responsabilità imbarazzanti".

"Noi - conclude Marrone - i bonus li versiamo ai commercianti, ristoratori, albergatori e artigiani onesti per mandare avanti l'economia del territorio, non ai delinquenti che ricattano e prendono in giro le istituzioni".