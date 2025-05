Corso Giulio Cesare, ancora disordini nella notte: rissa, botte e colpi di bottiglia. L'esasperazione dei residenti

Ancora disordini in corso Giulio Cesare. In base a quanto racconta Patrizia Alessi, esponente di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7, erano quasi le 21 di ieri quando nel tratto tra il Ponte Mosca e corso Emilia si è scatenata una rissa in cui sono volate botte, ma anche lanciate bottiglie e rovesciati cassonetti. "Il tutto - sottolinea Alessi - a poche centinaia di metri dall’omicidio di giorni fa in corso Novara/Monterosa e nello stesso punto dove è stato ucciso con una coltellata al petto il 26enne Hamza Moutik la sera del 23 agosto 2024".



Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate 5 volanti delle forze dell'ordine, ma il gruppo di criminali si era già dileguato verso Lungo Dora Napoli.

"Quotidianamente nel quartiere si vive un clima di violenza e aggressività latente che rischia di esplodere da un momento all’altro, sotto gli occhi sempre più spaventati dei residenti. Tutto ciò viene alimentato dall’assenza di regole e norme di civile convivenza, sembra che tutto sia consentito in questo circolo vizioso di degrado", dice l'esponente di Fratelli d'Italia.



"Quando mai la Città provvederà a rendere vivibile questo tratto di strada? Siamo stanchi di sole parole parole parole e ancora parole. Il buonismo non ha portato a nulla, contro i criminali bisogna agire diversamente".