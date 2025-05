Pinerolo: la Tari sale quasi per tutti, tranne studi professionali e autosaloni

Nel 2025 la Tari sarà più pesante per privati e imprese, tranne alcune eccezioni, come studi professionali, banche, autosaloni e spazi esposizioni. Il Piano economico finanziario (Pef) ammonta a 8.585.233,98, il 3,75% in più del 2024.

Rimane fermo l’importo versato da utenze non domestiche (3.845.194,57 euro), mentre sale da 4.429.627,12 a 4.740.039,41 euro quello per le utenze domestiche. La scelta del Comune è di abbassare progressivamente la percentuale di quanto dovuto dalle imprese: quest’anno la ripartizione del carico dei costi è passata dal 53,53% a carico delle domestiche e il 46,47% alle non domestiche a 55,21% e 44,79%.

«Le non domestiche pagano di più di quanti rifiuti producano – spiega il sindaco Luca Salvai –. Quest’anno il Pef aveva un aumento contenuto ed è stato possibile fare un primo passo per un riequilibrio graduale delle percentuali».

Scorrendo le simulazioni si vede come, nel caso dei privati, l’aumento sia percentualmente più basso al crescere dei metri quadri dell’abitazione. Se si prende come riferimento un alloggio da 85 metri quadri, gli aumenti oscillano dal 5% a oltre il 7%, in rapporto al numero di abitanti (da 1 a 6).

In caso di alloggio da 300 metri quadri, un single paga solo lo 0,24% in più, mentre 6 persone l’1,81%.

Il Comune ha anche rimodulato i coefficienti delle utenze non domestiche e, combinandoli, con i metri quadri, praticamente quasi tutte le categorie pagano di più (dall’1,93 al 3,61%), con un boom degli ipermercati (34,04%), mentre vengono tagliate in maniera cospicua le bollette di esposizioni/autosaloni e banche/studi professionali, rispettivamente del 37,68% e del 27,43%. “Abbiamo guardato agli altri territori e gli ipermercati pagavano sensibilmente meno che in altre zone, malgrado il volume di rifiuti prodotto – motiva Salvai –. Mentre gli studi professionali e gli autosaloni pagavamo molto di più di quanto effettivamente producano”.

Le nuove tariffe sono state approvate dalla maggioranza con il sostegno del Pd. Astenuti Fioravanti Mongiello (Lega), Giuseppino Berti (Pinerolo Bellissima) e Giuseppe Spidalieri (Spidalieri Sindaco). Contrario Dario Mongiello (Pinerolo Trasparente).