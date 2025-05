Referendum 8-9 giugno, i sindacanti organizzano un evento in Barriera di Milano

La locandina dell'appuntamento del 24 maggio in Barriera

Barriera di Milano, zona periferica a nord di Torino, viene spesso rappresentata come luogo di conflitti e disagio. E’ in realtà uno spazio di incontro di culture, esperienze, protagonismi e solidarietà così come di fragilità sociale che richiede urgenti risposte.

"Abbiamo organizzato il prossimo 24 maggio un’assemblea aperta alla cittadinanza per ribadire l’importanza della piena integrazione, dare risposte concrete ai nuovi cittadini che nascono, studiano e lavorano nel territorio promuovendo i contenuti che i 5 Referendum portano al dibattito pubblico e che cambieranno sin da subito la condizione di molte e molti cittadin3", fanno sapere i sindacati in una nota.

I 5 Referendum del prossimo 8 e 9 giugno hanno questo significato e verranno illustrati e discussi con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle istituzioni.

PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA

Saluti

Lucia Centillo, segretaria Spi-CGIL Torino

Elena Ferro, segretaria CGIL Torino

Introduce

Michele Mandes, segretario Lega 6 SPI-CGIL Torino

Interventi

Sergio Durando, responsabile Pastorale Migranti di Torino

Abdullahi Ahmed, consigliere comunale di Torino

Jacopo Rosatelli, assessore alle politiche sociali della Città di Torino

Alberto Gaino, giornalista



Conclude

Claudia Carlino, segretaria nazionale SPI-CGIL