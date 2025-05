Cambio al vertice per Arci Torino: si elegge il nuovo presidente

Domenica 25 maggio, dalle 9 alle 19, alle Fonderie Limone, in via Pastrengo 88 a Moncalieri, si terrà il Congresso del Comitato Arci Torino, chiamato a eleggere nuovo presidente e direttivo. Si tratta dell’ottavo congresso per il comitato Arci Torino a cui parteciperanno 160 delegati in presenza e 50 online, in rappresentanza dei 184 circoli aderenti al Comitato: realtà che operano tra Torino e provincia, organizzando qualcosa come 4mila iniziative, tra concerti, spettacoli, incontri, presentazioni, ma sono anche un punto di riferimento con progetti di solidarietà e inclusione. Ultimo, solo in ordine di tempo, “Sosta rider”, che permette ai rider di trascorrere le attese tra una chiamata e l’altra proprio nei circoli.

Nel corso della mattinata di domenica, sono previsti gli interventi del presidente dell’Arci Nazionale, Walter Massa, del sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, del sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, e dei presidenti di molte realtà del territorio, come Uisp Torino, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Cgil Torino, AnpiTorino, Acli Torino, LegaCoop, il Forum del Terzo Settore.

Prevista la relazione del presidente uscente, Andrea Polacchi, che ha guidato Arci Torino dal 2016 per due mandati consecutivi e pochi mesi fa è stato eletto presidente di Arci Piemonte. "Lascio la guida di un Comitato che, in questi anni, è cresciuto in modo solido e coerente. Sia sul piano del tesseramento e delle adesioni sia sul fronte delle economie, Arci Torino è oggi un'associazione sana, forte, con una rete viva e una dirigenza rinnovata e competente – afferma Polacchi -. Sono certo che saprà affrontare al meglio le sfide future, mantenendo l'ARCI al centro delle politiche culturali del nostro territorio e continuando a sostenere con determinazione i tanti circoli che ne fanno parte".

Nel pomeriggio sono previste le operazioni di voto, con l’elezione del nuovo presidente prevista intorno alle 17-18. Per la stesura del documento programmatico, si sono tenute tre riunioni del Consiglio Direttivo e 6 gruppi di lavoro ai quali hanno partecipato attivamente 60 circoli.

Oggi, Arci Torino vanta 81380 tesserati (erano 61.026 nel 2016, con una crescita del 33,4 per cento) e 184 circoli affiliati (erano 107 nel 2016: si è registrato pertanto un incremento del +71,9%), con una presenza sempre più radicata in quartieri e comuni della Città Metropolitana.