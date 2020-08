Minorenne spericolato a bordo del monopattino elettrico, lo fermano i vigili e finisce nei guai

Spericolato e poco incline a collaborare con le forze dell'ordine. Sono cominciati così i guai per un ragazzo che, alla guida di un monopattino elettrico, dopo essere stato fermato dagli agenti in via Accademia Albertina per aver commesso diverse infrazioni, si è rifiutato di fornire le proprie generalità ed è stato accompagnato al Comando di via Bologna per l’identificazione. Il giovane minorenne è stato rilasciato in affidamento alla madre - che nel frattempo si era recata al Comando - ed è stato indagato in regime di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di generalità, omessa esibizione di permesso di soggiorno o altro documento identificativo.