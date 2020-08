La location per il tuo matrimonio a Brescia: Villa desiderio 

Scegliere la location matrimonio Brescia è un vero e proprio lavoro all’interno dell’organizzazione del matrimonio, se non l’elemento più importante dopo la scelta dell’abito da sposa. Vediamo allora alcuni consigli utili per individuare il miglior luogo a Brescia dove festeggiare quello che è il giorno più importante della vita.

Posizione geografica e accessibilità

Molte coppie di sposi scelgono una location vicina a casa, anche se non mancano quelle che scelgono di festeggiare il matrimonio al mare, in montagna o in una città d’arte. Tuttavia, se sei tra coloro che amano il ricevimento tradizionale nel ristorante nella tua zona di residenza, il consiglio è valutare attentamente la posizione geografica e l’accessibilità. La location del matrimonio deve essere accessibile a tutti gli invitati, tenendo conto anche della presenza di persone disabili e organizzando un servizio navetta per gli spostamenti di gruppo o per chi non ha la possibilità di raggiungere la location matrimonio in macchina.

Non solo: cerca di trovare un ristorante a Brescia non troppo lontano dal luogo della celebrazione o dotato di una cappella se vuoi che il rito si tenga nello stesso posto previsto per il ricevimento. Se, poi, prevedi di invitare parenti e amici che arrivano da lontano, considera la possibilità di pernottare in hotel vicini, in modo da permettere a tutti di festeggiare senza preoccupazioni.

Disponibilità di spazi

Il secondo elemento da tenere in considerazione nella scelta del ristorante Brescia in cui festeggiare il matrimonio è la disponibilità di spazi interni ed esterni. La presenza di più sale vi permetterà di movimentare il banchetto e organizzare aperitivo, buffet e pranzo in ambienti diversi, mentre il giardino sarà ideale per permettere agli ospiti di prendere una boccata di aria fresca durante la festa.

Inoltre, la presenza di uno spazio aperto permette di organizzare il buffet all’esterno, godendo della bellezza della natura soprattutto se il matrimonio si tiene in estate o in primavera. Molte location, inoltre, sono attrezzate per celebrare sul posto il rito civile e, in altri casi, mettono a disposizione una cappella o uno spazio sacro per la celebrazione anche del matrimonio religioso.

Nella valutazione della disponibilità degli spazi tenere in considerazione, se volete festeggiare il matrimonio all’aperto, anche la presenza di un’alternativa al coperto nel caso di maltempo, in modo da non farvi trovare impreparati.

Esclusività e privacy della location

Il ristorante Villa Desiderio a Brescia rappresenta la location matrimonio ideale anche per la privacy offerta agli ospiti, dato che permette agli sposi di organizzare il ricevimento in una sala ristorante dedicata con vista sui vigneti e gli ulivi.

Il matrimonio, anche in presenza di molti invitati, resta un evento intimo ed esclusivo. Per questo, nella scelta location matrimonio Brescia, consigliamo anche di valutare oltre all’esclusività il tempo a disposizione per la festa. Solitamente ogni location ha degli orari da rispettare e per questo è bene concordare fin dal primo contatto con il ristorante i tempi a disposizione e gli spazi che si possono utilizzare.

Anche il numero di invitati influisce sulla scelta della location e va comunicato al momento di organizzare la festa, dato che i ristoranti Brescia come Villa Desiderio possono ospitare un numero massimo di ospiti. Se si pensa di invitare moltissime persone è bene valutare fin da subito che lo spazio sia sufficiente per tutti.

Infine, è importante chiedere anche cosa accade qualora qualche invitato non si presenti e quanta sia la flessibilità della struttura per l’aggiunta o esclusione di persone anche all’ultimo momento.

Decorazione e illuminazione dello spazio

Un altro elemento da valutare al momento della scelta della location matrimonio Brescia è la decorazione degli spazi, l’illuminazione e l’allestimento della sala. Chi decide di festeggiare a Villa Desiderio a Brescia potrà contare su grandi tavoli rotondi in stile Ottocentesco e piatti decorati in ceramica per trasformare gli sposi nel re e nella regina della grande festa del matrimonio.

Non solo: una valida location matrimoni deve essere flessibile nel rispettare i gusti degli sposi per l’allestimento degli spazi, in modo da sistemare gli ospiti per età o tenere unite le famiglie.

Gli elementi tecnici della location: sicurezza e parcheggi

Tra i nostri consigli per la scelta della location matrimoni Brescia ricordiamo, infine, l’importanza di informarsi sul servizio di sicurezza e sui parcheggi, in modo da impedire agli estranei di avere accesso al luogo della festa.

Non solo: il parcheggio deve essere ampio e preferibilmente custodito e, in sua mancanza, sarà importante pensare a un piano B, ad esempio un servizio navetta dal centro città o dalla stazione per permettere a tutti gli ospiti di raggiungere comodamente e senza stress il luogo della festa.

Conclusioni

Il successo del matrimonio dipende anche e soprattutto dalla scelta del luogo in cui festeggiare e sono tante le location matrimoni Brescia che, come Villa Desiderio, rappresentano la soluzione ideale per le coppie di ogni età. L'importante è scegliere solo luoghi che da sempre lavorano nel campo dell'organizzazione di ricevimenti di matrimonio, per trascorrere una giornata davvero indimenticabile e stupire gli invitati.













