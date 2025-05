Career Days PoliTO: l’occasione perfetta per incontrare il mondo del lavoro

I più recenti ranking e report nazionali e internazionali confermano che un titolo di studio conseguito al Politecnico di Torino è una garanzia per trovare un posto di lavoro. Il dato occupazionale dei laureati magistrali a un anno dalla laurea, ormai da anni sempre decisamente sopra la media nazionale: secondo l’indagine Almalaurea è occupato il 96% dei laureati magistrali dell’Ateneo, un valore di gran lunga superiore alla percentuale nazionale (percentuale di occupate/i sul totale delle forze di lavoro).

Per presentare le opportunità di carriera che si prospettano grazie al titolo di studio del Politecnico, tornano anche quest’anno i Career Days, la principale “fiera del lavoro” organizzata sul territorio piemontese e destinata a Ingegneri, Architetti, Designer e Pianificatori, giunta alla sua diciottesima edizione.

Anche quest’anno in Piazzale Duca d’Aosta (di fronte alla sede centrale del Politecnico) saranno organizzate due giornate ricche di appuntamenti per i/le laureati/e, laureandi/e e dottori/dottoresse di ricerca del Politecnico, che avranno la possibilità di incontrare oltre 130 aziende, agenzie per il lavoro ed enti pubblici presenti all’evento. L’altissima adesione da parte delle aziende a questa iniziativa conferma le ottime possibilità occupazionali per i laureati del Politecnico e l’alto interesse che il mondo del lavoro rivolge alle competenze degli studenti dell’Ateneo.

La manifestazione nasce con lo scopo di mettere in contatto la domanda e l’offerta di lavoro e di fornire informazioni per orientare nelle scelte i e le giovani studenti, dottorandi e dottorande dell’Ateneo in cerca di una prima occupazione.

I Career Days del Politecnico di Torino sono l’occasione perfetta per studenti, neolaureati/e e dottori/dottoresse di ricerca per incontrare alcuni fra i principali employer nazionali e internazionali del mondo del lavoro, così come per le aziende a caccia di talenti e di figure specializzate. Durante i due giorni i e le giovani avranno la possibilità di conoscere in prima persona i recruiter presso stand appositamente allestiti, interagendo direttamente con loro, consegnando il proprio CV e valutando le migliori opportunità per la propria carriera.

Durante la manifestazione tutta la popolazione studentesca e laureata avrà la possibilità di partecipare a incontri dedicati all’orientamento professionale presso un Training Point: sarà possibile partecipare a seminari interattivi e sessioni informative legate al mondo del lavoro, interagendo con professionisti e professioniste provenienti da varie aree di competenza. Tra i temi trattati, oltre a quelli tradizionali sulla scrittura del CV e su come affrontare i colloqui di selezione, vi saranno un focus sul valore del Dottorato di Ricerca nella costruzione del proprio percorso di carriera, uno sull’innovazione introdotta dall’intelligenza artificiale nel mercato del lavoro, uno su suggerimenti pratici per approcciarsi al mercato del lavoro all’estero.

Oltre ai servizi che l’Ateneo dedica al matching fra aziende e studenti, concorrono in primis agli ottimi esiti occupazionali la qualità della didattica erogata, l’attenzione allo sviluppo delle cosiddette soft skills tramite attività curriculari ed extra curriculari (team studenteschi, tirocini formativi, challenge studentesche, etc).

I Career Days sono inoltre un’occasione per il Politecnico di Torino per rafforzare le relazioni con il mondo produttivo: facilitare la talent acquisition, infatti, fa parte dei numerosi servizi che l’Ateneo offre alle aziende nel panorama più generale di collaborazioni per didattica, ricerca e trasferimento tecnologico.

“Il contatto diretto tra studenti e aziende ed enti è fondamentale per costruire percorsi professionali solidi e consapevoli – sottolinea Fulvio Corno, Vicerettore per la Formazione - Eventi come i Career Days, che si affiancano alle occasioni di contatto curricolari come le attività nelle Challenge e nei Team Studenteschi, non sono solo un’opportunità per trovare lavoro, ma anche momenti preziosi per comprendere meglio le dinamiche del mercato e le competenze più richieste, sia di tipo tecnologico che trasversale. Il nostro impegno è quello di facilitare questo dialogo e renderlo sempre più efficace anche nell’ottica di ampliare e migliorare la nostra offerta formativa e di continuare a rafforzare le modalità di collaborazione”.

“Le collaborazioni tra Politecnico di Torino e imprese non si limitano alle attività di job placement, ma rappresentano un asse strategico che attraversa trasversalmente formazione, ricerca e trasferimento tecnologico – aggiunge Giuliana Mattiazzo, Vicerettrice per l’Innovazione scientifico-tecnologica - L’Ateneo lavora da tempo per costruire partnership strutturate e durature, in cui le aziende non sono semplici destinatarie di profili, ma attori attivi nella progettazione dei percorsi formativi, nella definizione di sfide di ricerca condivise e nella valorizzazione dell’innovazione prodotta all’interno dell’università. Eventi come i Career Days sono l’espressione visibile di questo ecosistema in dialogo costante”.