Confcooperative al Salone Internazionale del Libro 2025

Anche quest’anno Confcooperative Piemonte Nord sarà protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio 2025, con uno stand istituzionale presso il Padiglione OVAL – Stand U102, all’interno dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Oltre 30 eventi animeranno i cinque giorni della manifestazione, con la partecipazione di cooperative editoriali, culturali, sociali e giovanili: un programma ricco che testimonia la vitalità e la trasversalità della cooperazione piemontese.

Ogni giornata porterà al centro temi chiave come la lettura, il benessere, l’innovazione sociale e l’impegno delle imprese cooperative nei territori. Per portare alcune delle opportunità di approfondimento: si parte giovedì 15 maggio con un focus sui diritti e sul lavoro: in programma l’incontro “Le parole per dirlo”, dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, e un approfondimento sul Codice del Terzo Settore a cura di Confcooperative Piemonte Nord. Sempre nella stessa giornata, si parlerà anche di welfare e fragilità attraverso i “Racconti di cura in un welfare in crisi”, in collaborazione con La Bottega del Possibile.

Venerdì 16 maggio sarà la volta di iniziative che mettono in dialogo cultura e comunità: dalla presentazione del volume Welfare generativo e innovazione sociale nell’incontro “Welfare: approcci teorici e buone pratiche”, all’evento dedicato al progetto Biblioteche dei Boschi, che porta la lettura nei borghi e nelle periferie attraverso piccole biblioteche in legno. In serata, il fumettista e cooperatore Boban Pesov presenterà il suo nuovo libro, che racconta una toccante storia di migrazione e accoglienza.

Ampio spazio anche alla cooperazione femminile e giovanile. Venerdì 16 si terrà l’incontro promosso dalla Commissione Donne dal titolo CooperAzione, con le storie d’impresa al femminile che rappresentano una delle anime più forti del movimento cooperativo. Lunedì 19 maggio, a chiudere un evento su scuola e disabilità dal titolo Valigia e Sogni su Carta ed un incontro tra i Giovani Imprenditori di Confcooperative e la content creator Giorgia Pagliuca per esplorare nuovi linguaggi con cui raccontare la cooperazione alle nuove generazioni.

Durante il Salone sarà anche presentata l’anteprima nazionale del Festival FARE E.CO. – Economia Cooperativa, in programma a luglio in Campania, promosso da Confcooperative Cultura Turismo Sport e Rubettino Editore. Il festival affronterà i temi dello sviluppo dei borghi e delle aree interne, anticipando molte delle riflessioni che si trovano nei dibattiti torinesi.

“La presenza di Confcooperative al Salone del Libro rappresenta un’opportunità unica per raccontare cosa significa oggi fare impresa cooperativa nei territori, con le persone e per le persone – dichiara Irene Bongiovanni, Presidente Nazionale di Confcooperative Cultura Turismo Sport e Presidente di Confcooperative Piemonte Nord –. La nostra partecipazione vuole essere un manifesto concreto di come la cooperazione sappia tenere insieme cultura e welfare, tradizione e innovazione, radicamento locale e visione nazionale. Attraverso i libri, i dibattiti, le testimonianze di donne e giovani cooperatori, mostriamo la forza di un modello imprenditoriale che ha nella mutualità e nella cura del bene comune la propria essenza più profonda. In un momento storico complesso, crediamo che investire in cultura significhi generare futuro, tessere relazioni e costruire comunità più giuste e inclusive. Ed è esattamente questo il messaggio che vogliamo portare al Salone.”

Confcooperative Piemonte Nord vi aspetta al Salone del Libro per scoprire una cooperazione che fa cultura, territorio e futuro. Il programma completo è disponibile sulla pagina: https://www.piemonte.confcooperative.it/LA-COMUNICAZIONE/LE-NOSTRE-STORIE/ArtMID/507/ArticleID/2571/La-cooperazione-piemontese-al-Salone-del-Libro-di-Torino