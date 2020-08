Carmagnola, variante al piano regolatore generale

Fino al 30 settembre gli interessati sono invitati a presentare le proprie proposte, sia di carattere generale, sia di carattere particolare, che l’Amministrazione di Carmagnola valuterà nell’ambito del processo di redazione della Variante al Piano Regolatore Generale.

La richiesta di invio di proposte e suggerimenti costituisce il primo passo nel percorso partecipativo previsto per la redazione della Variante, volta all’aggiornamento dello struento urbanistico in vigore e all’adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinati. Il percorso partecipativo che si svilupperà nel corso dell’autunno, prevederà il coinvolgimento dei cittadini, dei professionisti e dei portatori d’interesse, che con modalità in presenza e a distanza saranno invitati a ragionare sullo sviluppo del territorio.

In questa prima fase, i suggerimenti che perverranno saranno esaminati in sede di redazione della Variante e, ove compatibili, potranno confluire nel quadro delle azioni messe in campo. Si sottolinea che non è prevista una risposta individuale alle proposte e che l’invio delle stesse non ne implica l’automatica accettazione/accoglimento.



Il modulo è disponibile sul sito istituzionale www.comune.carmagnola.to.it ed è da restituire compilato e sottoscritto entro il 30 settembre 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune, PEC: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it