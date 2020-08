Ronaldo lancia la nuova Juve: "Ambizioni più alte che mai, vogliamo il mondo"

Ronaldo crede nella nuova Juve targata Pirlo: "Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai".

Il messaggio è comparso sulla sua pagina Instagram, insieme ad un video che ripropone le 37 reti di CR7 nell'ultima stagione. "Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff Juventus, lavoriamo ancora una volta per conquistare l'Italia, l'Europa e il Mondo".

Il fuoriclasse portoghese, insomma, non si pone limiti, puntando ad abbattere nuovi record e superando gli ostacoli: "Vogliamo vincere titoli e raggiungere obiettivi personali". Un incitamento per sè e per tutto l'ambiente juventino.