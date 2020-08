Cirié, cenano al ristorante cinese e scappano senza pagare il conto: "Ci avete portato il Covid"

"La p...... di tua mamma, cinesi di merda ci avete portato il Covid". E' la frase scritta su un foglio di carta bianco, lasciato sul tavolo del ristorante cinese "Majide" di Cirié da sette ragazzi, che ieri sera hanno prima cenato spendendo 180 euro e poi sono fuggiti via senza pagare il conto.



Come se non bastasse, hanno voluto scrivere un messaggio offensivo e razzista, che é stato raccolto dal personale del locale e consegnato al titolare, Ugo Hu, 37 anni, che ha denunciato l'episodio ai carabinieri.



I militari stanno ora visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza per cercare di risalire agli autori del gesto.