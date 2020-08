Nichelino, la scuola Primaria Papa Giovanni XXIII non riaprirà: problemi strutturali

Una pessima notizia a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico. La primaria Papa Giovanni XXIII di Nichelino non potrà riaprire i battenti a causa di problemi strutturali.

L’ordinanza del sindaco è stata firmata ieri, dopo che i tecnici impegnati nei controlli di sicurezza degli edifici scolastici hanno rilevato anomalie importanti, a seguito degli esiti della perizia sulla solidità statica della struttura recentemente disposta. Gli studenti verranno perciò trasferiti alla scuola Marco Polo di via Trento. Da tempo l'Amministrazione ha varato la linea 'riscjhio zero' sulle scuole, dopo quanto era avvenuto nell'autunno 2016 alla Rodari, con la caduta di alcuni calcinacci che avevano portato al ferimento (per fortuna lieve) di una allieva.

Nel frattempo verranno approfondite le indagini e se la scuola di via Boccaccio potrà essere riqualificata si procederà in questo senso, ma nel caso si riveli antieconomico o con tempistiche troppo lunghe, il Comune di Nichelino dovrà progettare una nuova sede.