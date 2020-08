Non rispettato il distanziamento, chiuso 5 giorni un bar di corso Dante

Ieri pomeriggio, nel corso di un controllo straordinario del territorio cui hanno preso parte anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” e personale della Polizia Municipale I Centro-Crocetta, gli agenti del Commissariato San Secondo hanno controllato diversi esercizi pubblici dell’area di giurisdizione. Uno di questi è stato sanzionato per 200 euro poiché i locali si presentavano in cattive condizioni igieniche.

Diversa, invece, è stata la sorte di un bar ubicato in corso Dante, sottoposto alla chiusura provvisoria per 5 giorni. Nel corso dell’attività. Il titolare è stato trovato a somministrare bevande e alimenti senza mascherina.

Negli spazi dell’esercizio, inoltre, gli agenti hanno accertato la presenza di diversi avventori intenti a consumare bevande senza che fosse rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro. L’esercente è stato sanzionato per 800 euro, 400 per ciascuna violazione, e il locale sottoposto, come detto, a chiusura provvisoria.

Complessivamente, nel corso dell’intera attività sono state controllate 64 persone.