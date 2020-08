Mercatino dell'antiquariato domenica 30 agosto a Leinì

In piazza Primo Maggio, il giorno 30 agosto, a partire dalle 7 del mattino, si terrà un grande mercatino concernente antiquariato, vintage ed artigianato, che si propone come punto di riferimento per qualità dei banchi nella zona ad ovest di Torino.

La data scelta, che vuole essere fissa e regolare, sarà la quinta domenica del mese ogni volta in cui il calendario la proponga: la prossima data sarà infatti il prossimo 29 novembre.

Il mercatino darà la possibilità di incontrarsi a collezionisti ed appassionati di ogni genere.

Chi volesse partecipare, od anche solo avere informazioni, può contattare l'Associazione 360, che organizza l’evento, al numero 3335630311