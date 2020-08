Lavori sul sovrappasso di via Germagnano, lungo il raccordo autostradale “Torino-Caselle”

Anas ha programmato l’intervento di ricostruzione dei giunti di dilatazione sul sovrappasso di Via Germagnano, lungo il raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 31 agosto e fino a venerdì 4 settembre sarà in vigore il restringimento della carreggiata per Torino all’altezza del km 1,600, con transito sempre garantito sulla corsia libera.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.