Santa Rita: i grandi parchi sono impeccabili, mentre l'erba altra si rifugia nelle aree più piccole [FOTO]

Santa Rita ha fatto i compiti delle vacanze e così, alle porte di settembre, si ritrova con le carte in regola per una bella promozione, sul fronte del verde pubblico. I grandi parchi, soprattutto, sembrano in perfetto ordine: da piazza D'Armi

fino ad altre aree più piccole, ma altrettanto amate dai residenti, come parco Rignon

anche per quanto riguarda le aree giochi riservate ai più piccoli

Allo stesso modo, anche piazza Santa Rita, che è il vero "salotto" del quartiere a nord dello stadio Olimpico (oggi Grande Torino) è piuttosto curato in tutte le sue aiuole

Qualche difficoltà in più, invece, la si riscontra nelle zone più piccole, dove invece il verde è stato lasciato crescere fuori controllo. Succede per esempio all'incrocio tra via Filadelfia e via Tripoli, dove le panchine risultano poco praticabili

e ancora di più a Cascina Giajone, dove le zone verdi sono decisamente cresciute "in autonomia", finendo quasi per coprire buona parte della visuale per chi passeggia o si siede in quella zona.

Spostandosi verso il confine con Grugliasco, infine, anche il parco Palatucci risulta in ordine,





così come i due corsi principali: corso Allamano

e corso Salvemini.