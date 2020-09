La "sorpresa" della Crocetta: anche nel salotto buono di Torino serve manutenzione al verde [FOTO]

Da sempre è considerato il salotto buono di Torino, a un passo dal "centro" vero e proprio, ma già immerso tra i palazzi storici e scandito da viali alberati ed eleganti. Il quartiere della Crocetta fa della sua aristocratica bellezza la caratteristica distintiva. Eppure anche qui, tra corso Galileo Ferraris e corso Re Umberto, passando per l'area pedonale del Fante, qualche piccola pecca c'è a livello di manutenzione del verde pubblico.

Sia chiaro, la jungla è un'altra cosa, ma di certo alcuni angoli stupiscono per come siano cresciuti "rigogliosi" anche qui, dove il senso estetico è decisamente di casa. Per farsene un'idea, basta provare a camminare tra i controviali di corso Re Umberto





oppure tra quelli di corso Galileo Ferraris: non mancano aiuole fuori controllo, a pochi passi dai semafori e dalle strisce pedonali







che spesso finiscono addirittura per avere il sopravvento su alcune auto parcheggiate.





Una piccola oasi all'interno della città è senza dubbio l'area pedonale del Fante, ai piedi della grande statua che ricorda il passato militare della città e a pochi metri dal Politecnico di Torino e dal liceo Galileo Ferraris, così come dall'istituto Sommellier. E se le aree gioco dei bimbi sono perfettamente agibili, così i viali curati in cui i ragazzi si siedono con le coperte all'ombra degli alberi





allo stesso modo proprio la statua dedicata a Galileo Ferraris mostra qualche segno di incuria.







Allo stesso modo, di nuovo sono le auto a fare i conti con piante cresciute un po' troppo.

Decisamente rigogliose, infine, le aiuole che accompagnano fino ai confini di Santa Rita, verso una Piazza d'Armi che invece non presenta criticità.