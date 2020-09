Niente più giungla, ma un'erba quasi da prati inglesi nei giardinetti di Mirafiori sud (FOTO)

Fino a pochissimi giorni fa era una giungla o quasi, con l'erba che sommergeva le panchine e se un bambino di 4-5 anni provava ad avventurarsi dentro, rischiava di scomparire completamente alla vista.

Poi, con la fine del mese di agosto e gli interventi programmati, la situazione è tornata sotto controllo e i giardini e le aree verdi adesso assomigliano quasi ad un prato all'inglese. Non diciamo che sia come l'erba del mitico campo di Wimbledon o di molti prati d'oltremanica, ma la situazione è decisamente diversa e migliore. Il riferimento va fatto in modo particolare ai giardini e all'area verde che si trovano in via San Michele del Carso, dove il confronto tra il prima e l'adesso parla da solo, come testimonia l'immagine d'apertura che apre questo servizio.

Prima c'era da stare poco allegri, ma va detto che a Mirafiori sud c'erano comunque situazioni migliori anche prima degli interventi degli ultimi giorni. I giardini di via Plava non avevano già prima un'era molto alta ed incolta, lo stesso dicasi per quelli intitolati a Felicita Ferrero, che si trovano in corso Unione Sovietica, quasi all'angolo con via Farinelli.

Per i ragazzini che giocavano al pallone non c'era il rischio di vederlo inghiottito dalla giungla, in caso di tiro sbagliato. Adesso, per fortuna, non succede più neanche in via San Michele del Carso, al fianco di un campo da basket sempre molto frequentato.