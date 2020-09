Toro, in buone condizioni i due giocatori positivi al covid: presto nuovo tampone

Prosegue il regime di iolamento domiciliare per i due giocatori del Torino risultati positivi al coronavirus il 20 di agosto, alla ripresa degli allenamenti, anche se le loro condizioni sono buone.

Entro la fine della settimana, allo scadere dei quindici giorni di quarantena, è previsto un altro tampone di controllo per entrambi per stabilire se il virus sia stato debellato o meno. In quel caso, i due elementi potrebbero finalmente mettersi a disposizione del nuovo tecnico granata Marco Giampaolo. Intanto sono già rientrati in gruppo da alcuni giorni i tre calciatori che erano stati tenuti precauzionalmente a margine (visto che erano stati a stretto contatto con i due positivi) e sottoposti ad ulteriori accertamenti, che hanno dato esito negativo.

Intanto, è stata confermata la data di inizio del nuovo campionato, prevista per il weekend del 19-20 settembre, nonostante il triplica caso di positività registrato in casa Atalanta: i nerazzurri (al pari dell'Inter, in quanto impegnata fino al 21 agosto in Europa League) debutteranno una settimana più tardi, confidando di poter avere l'organico a disposizione. Scongiurato quindi il rischio di rinvio, che aveva cominciato ad aleggiare dopo i tanti casi registrati tra i giocatori al rientro dalle vacanze.

Domani, mercoledì 2 settembre, seconda amichevole stagionale per il Toro di Giampaolo, che lal'Olimpico affronta la Pro Vercelli. Intanto la società ha dato notizia del rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2022 del Direttore Generale Antonio Comi.