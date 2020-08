Toro, due calciatori positivi al coronavirus: accertamenti su altri tre giocatori

Al secondo giorno di allenamenti sotto la guida del nuovo tecnico Giampaolo , è emerso la positività di due giocatori, dopo i test per la rilevazione del Covid-19 svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo.

In via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra.

Nei mesi scorsi, prima che riprendesse il campionato, si era già registrato un caso in casa Toro: oggi come allora la società ha deciso di tutelare la privacy degli atleti coinvolti, non rivelandone il nome.