Cavaglià, arrestato per spaccio un torinese incensurato di 44 anni

La polizia di Vercelli ha arrestato a Cavaglià uno spacciatore torinese da anni residente nel Biellese. L'uomo è finito in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo una serrata attività di indagine, la polizia è riuscita a identificare l’uomo e a individuare la sua abitazione. Nella prima mattinata del 28 agosto, gli uomini della Squadra Mobile di Vercelli, in collaborazione con la Squadra Mobile di Biella, si sono piazzati davanti a casa dell’uomo in attesa che uscisse e, quando lo ha fatto, questi lo hanno fermato dando il via alla perquisizione domiciliare. Nascosta all’interno di una stufa, i poliziotti hanno ritrovato della droga: cinque panetti di hashish e due involucri contenenti cocaina.

Nella mansarda, invece, si riscontrava la presenza di una tenda in plastica adibita a serra per la coltivazione di piante di marijuana, con all’interno alcune piantine, oltre che un bilancino elettronico di precisione, un coltello con la lama intrisa di hashish, tutto il materiale necessario al frazionamento, confezionamento e pesatura della sostanza stupefacente.

L’uomo, un quarantaquattrenne torinese, incensurato, residente da parecchi anni nella provincia di Biella, a cui venivano sequestrati 300 euro frutto dell’attività illecita, veniva arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nello specifico 530 grammi di hashish e 65 grammi di cocaina ed associato, su disposizione del Sostituto Procuratore di Biella, presso la casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida. Il giorno successivo il Giudice per le Indagini Preliminari convalidava l’arresto e disponeva per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.