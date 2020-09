La truffa agli anziani adesso viaggia anche attraverso il Pos: arrestati tre malviventi a Carmagnola [VIDEO]

Sono entrati in casa di un uomo di 82 anni di Carmagnola spacciandosi per tecnici del gas incaricati di installare un dispositivo di sicurezza obbligatorio per la rilevazione del gas e dopo aver convinto il malcapitato a sottoscrivere un contratto in cui si impegnava ad acquistare il (finto) dispositivo per 59 euro, si sono fatti addirittura corrispondere la somma tramite pos, digitando però la somma di 598 euro.

La vittima ha capito il raggiro con un attimo di ritardo, ma ha poi chiamato i carabinieri che hanno arrestato tre italiani residenti in provincia di Brescia, di 31, 32 e 33 anni, con l'accusa di truffa.



Sono stati inoltre sequestrati i finti dispositivi di sicurezza e il POS mobile utilizzati dalla banda. Ma adesso le indagini proseguono per verificare se il trio si sia reso autore di altri colpi nell'area metropolitana. Nel caso, i carabinieri invitano le eventuali vittime a segnalare gli episodi.