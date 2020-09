Cambio della guardia a Skf: dopo Ezio Miglietta il nuovo ad è Aldo Cedrone

“Ringrazio Ezio Miglietta - sottolinea il presidente Aurelio Nervo - per aver guidato in modo solido la società sia nei momenti di crescita sia nell’ultimo e difficile periodo del suo mandato. A nome di tutto il consiglio di amministrazione - conclude Nervo - formulo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo amministratore delegato Aldo Cedrone”.

Nel 2015 Aldo Cedrone è stato nominato Bearing Manufacturing Automotive Market Director, divenendo responsabile di tutte le unità in SKF per la produzione di cuscinetti per il settore Automotive; successivamente ha ricoperto - e ricopre tuttora - il ruolo di SKF Ball Bearing Cluster Director, con la responsabilità di tutte le unità di produzione in Europa, Asia e Americhe dei cuscinetti radiali rigidi a sfere per applicazioni industriali e automotive.