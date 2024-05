Il centro anziani di corso Belgio inaugura la biblioteca di quartiere: "Uno spazio rivolto anche ai giovani"

"Questa iniziativa ha subito attirato molti sostenitori nel quartiere, tanto che in pochi giorni avevamo gli scaffali pieni di libri pronti per il pubblico - spiega Biasi - Sicuramente mancava nel centro un'iniziativa di questo tipo, abbiamo preparato per l'estate, all'interno del giardino, un piccolo angolo dedicato alla lettura, in questo modo incentiviamo anche l'aggregazione, sarà sicuramente un ottimo motivo per scambiare due chiacchiere".