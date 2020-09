Sganga (M5S) rilancia: "La revisione della Ztl centrale a Torino si farà"

Se le opposizioni esultano per la retromarcia innestata da Appendino, c'è chi invita a non mettere nel cassetto l'idea della nuova Ztl: "Ripensare un progetto, perché in mezzo c'è stata una pandemia mondiale che ha cambiato stili e abitudini nella mobilità, non significa affatto abbandonarlo". Ad affermalo la capogruppo del M5S in Consiglio comunale Valentina Sganga.

In un post su Facebook l'esponente pentastellato assicura che "la revisione della Ztl centrale si farà". La consigliera aggiunge: "lo abbiamo già detto a luglio, ma è bene specificarlo visto che i colleghi del Pd e della Lega hanno iniziato con una serie di post alquanto penosi e fuori della realtà", osserva in riferimento alle dichiarazioni delle opposizioni in merito alla delibera approvata oggi dalla Giunta.

Sganga ribadisce che "il M5S sta rivoluzionando la mobilità cittadina e non si fermerà e da qui al prossimo anno - ricorda - realizzeremo un'infrastruttura per una tariffazione a consumo di accesso al centro".

Infine un attacco alle "opposizioni che oggi esultano: vorrei ricordare che loro in vent'anni non sono neanche riusciti a modificare una Ztl sperimentale di tre ore", ha concluso Valentina Sganga.