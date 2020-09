Piazza D'Armi, Appendino: "Il monitoraggio della municipale è costante"

"Il monitoraggio e l'azione della polizia municipale sul territorio sono costanti e continui". Così, la sindaca di Torino Chiara Appendino commenta su Fb lo sgombero di questa mattina di alcuni camper fermi in piazza D'Armi.

"Questa mattina, poco dopo l'alba - scrive Appendino -, sono iniziate le operazioni per ripristinare il corretto uso dell'area. Presenti c'erano anche 2 delle 170 famiglie che vivevano nel campo Rom di via Germagnano. Altre 3, provenienti dall'estero, si erano posizionate pochi giorni fa. Gli uomini e le donne dei civich hanno invitato i presenti a smontare le tende e a liberare l'area da tutto ciò che non fosse autorizzato. Fatta eccezione per due tende ove sono presenti una donna in stato di gravidanza che, al momento, ha rifiutato l'aiuto dei Servizi sociali, e un disabile, seguito dagli stessi Servizi. Infine sono già state avviate le operazioni di pulizia e domani gli uffici del Verde Pubblico procederanno con lo sfoltimento degli arbusti dove necessario".