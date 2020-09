Piazza d’Armi, blitz della municipale: in corso lo sgombero delle tende dei nomadi [VIDEO e FOTO]

È scattato poco dopo l’alba il blitz della polizia municipale per sgomberare la parte abusiva del campo nomadi sorto in piazza d’Armi, dopo lo sgombero di via Germagnano.

Gli agenti della polizia municipale, insieme ad alcuni mezzi dell’Amiat, si sono presentati nell’area camper poco prima delle 8. L’obiettivo? Convincere i nomadi accampati in tenda e con qualche roulotte ad andarsene. Sono circa 30 le persone allontanate.

Momenti di tensione, ma comunque circoscritta, quando gli agenti hanno intimato ai presenti di smontare le tende. Sul posto, oltre alla polizia municipale, dei mediatori culturali. Un paio di famiglie, nonostante abbiano già ricevuto l’assistenza di 1000 euro, hanno provato a convincere gli operatori a non farlo andare via senza alcun successo. Altre, invece, sono arrivate tre giorni fa dalla Romania.

Stando alle prime informazioni dovrebbero rimanere invece i camper regolarmente autorizzati e alcuni senza tetto. Gli sgomberati sono quindi solo alcune famiglie nomadi in tenda, alcuni arrivati da campo nomadi altri fermatisi solo per la sosta e un gruppo di italiani che non vogliono andare in dormitorio. Chi è autorizzato a rimanere sono solo le persone in attesa di una sistemazione abitativa.

Non si sono fatte attendere le reazioni (e le polemiche) politiche: "Apprendiamo con stupore che, dopo aver negato per quasi una settimana l'esistenza del problema, finalmente l'Amministrazione comunale si sia decisa ad intervenire per sgomberare il campo rom abusivo sorto dopo l'abbandono di via Germagnano", dichiara Enrico Forzese di Fratelli d'Italia. E per lo stesso partito rincarano la dose anche Enzo Liardo e la parlamentare Augusta Montaruli, "siamo di fronte all’ennesima farsa di un sindaco ormai affezionato agli sgomberi- fake. Basta prendere in giro i torinesi che vedono il problema solo spostarsi e moltiplicarsi andando a coinvolgere nuove zone della città dopo averli visti persino pagare profumatamente con soldi pubblici". "Dopo la sceneggiata di stamattina e la paghetta a rom che si sono solo spostati beffando la città è vergognoso anche nei confronti dei cittadini e dei vigili urbani impiegarli per rendere esteticamente più “carino” un campo che non dovrebbe neppure esistere".

“La situazione è leggermente migliorata, vogliamo evitare problemi di ordine pubblico. Non sono soddisfatta che abbiano dato l’autorizzazione a venire qua, il problema non si risolve spostandolo - dice invece Luisa Bernardini, presidente Circoscrizione 2 -. Sono contenta che ci sia un confronto e un monitoraggio”.